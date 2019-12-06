Гвардіола: З великою повагою ставимося до того, що Манчестер Юнайтед зробив для футболу

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу 16-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

"Безумовно, для нас це важливий матч. Це поєдинок з багатими традиціями, великою історією. Ми постараємося зіграти так само, як і в минулому матчі, і перемогти.

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Ми всі з великою повагою ставимося до того, що Манчестер Юнайтед зробив для англійського, європейського і світового футболу. Це хороша команда. Завтра ми хочемо перемогти. Ми пояснили нашим футболістам, що вони повинні будуть зробити для цього.

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Габріел Жезус просто повинен бути самим собою. Нам потрібні його голи. Він зрозумів, що може забивати у кожному матчі – завдяки цьому ми перемогли Бернлі", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, вже завтра, 7 грудня, "містяни" прийматимуть на своєму полі Манчестер Юнайтед. Гра розпочнеться о 19:30. Не зможе допомогти своєму клубу Серхіо Агуеро, який досі не відновився – аргентинець у матчі проти Челсі зазнав травми під кінець поєдинку і був змушений покинути поле. Зате у манкуніанському дербі зможе зіграти Олександр Зінченко – українець вже повністю відновився від ушкодження.

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