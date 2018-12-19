Гвардіола – про звільнення Моурінью: Він сильний і скоро повернеться

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував звільнення свого колеги Жозе Моурінью з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, вчора Манчестер Юнайтед попрощався із Жозе Моурінью. Фатальною для португальського тренера стала поразка від Ліверпуля в 17 турі Прем'єр-ліги, після якої манкуніанці відстають від зони Ліги чемпіонів вже на 11 очок.

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"Коли з тренерами стаються подібні речі, мені завжди сумно, адже в таких ситуаціях тренер залишається на самоті. Всі тренери мені дуже близькі. Коли немає результату – нас звільняють.

Втім, Моурінью – великий тренер, він не потребує моєї підтримки. Він дуже сильний. Я впевнений, що він скоро повернеться", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

До слова, вчора Ман Сіті вийшов у півфінал Кубка ліги, в серії пенальті здолавши Лестер. Олександр Зінченко реалізував вирішальний удар.