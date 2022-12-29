"Калвін Філліпс? У нього зараз ідеальне тіло – таке сексуальне. У першій частині сезону він не оперувався, щоби поїхати на чемпіонат світу – і зробив усе, щоб потрапити на турнір.

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Справа не тільки в тому, щоб бути у формі, а в тому, щоб розуміти, що команда хоче робити, командні рухи й таке інше. Це означає якомога швидше повернутись, оскільки Родрі не може грати всі ігри. Але я щасливий, що вчора, наприклад, Калвін дуже добре тренувався, і рано чи пізно він повернеться", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Нагадаємо, хавбек, за якого влітку Сіті заплатив майже 50 мільйонів євро, провів всього 4 неповні матчі за команду, а решту часу пропустив через травму. На ЧС-2022 Філліпс награв 40 хвилин за збірну Англії, а після Мундіалю Гвардіола відсторонив його від тренувань через зайву вагу.

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