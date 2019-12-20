Гвардіола – про відхід Артети в Арсенал: Коли у тебе є мрія, ти не можеш її зупинити

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував відхід свого асистента Мікеля Артети, який очолив лондонський Арсенал.

Сьогодні 37-річний Мікель Артета став головним тренером Арсенала. Іспанець, який віддав лондонцям кілька років ігрової кар'єри та був капітаном команди, підписав контракт з "канонірами".

Артета офіційно очолив Арсенал

"Коли у тебе є мрія, ти не можеш її зупинити. Арсенал був важливою частиною кар'єри Мікеля. Це одна з найкращих команд Англії. Бажаємо йому всього найкращого. Я практично впевнений, що він виконає там блискучу роботу", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Артета працював у тренерському штабі Манчестер Сіті з 2016 року.

Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії