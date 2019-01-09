toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гвардіола – про трансфер Діаса в Реал: Мені не потрібні гравці, які не хочуть залишатись в команді

07:30 0 Читать на русском
Гвардіола – про трансфер Діаса в Реал: Мені не потрібні гравці, які не хочуть залишатись в команді
Браїм Діас / Соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перехід Браїма Діаса в Реал.

"Як я вже говорив, мені не потрібні гравці, які не хочуть залишатися в команді. Реал – це непоганий крок, так що сподіваюся, що він отримає свій шанс і те, що не зміг отримати тут", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Манчестер Сіті отримає 40% від суми трансферу, якщо Реал перепродасть Діаса в Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, 19-річний Браїм Діас нещодавно перейшов з Манчестер Сіті у мадридський Реал. За неофіційною інформацією, Діас обійшовся "вершковим" у 17 мільйонів євро + 7 мільйонів потенційних бонусів. Також Манчестер Сіті отримає 15 % від наступного продажу гравця. Діас зароблятиме у Іспанії 3,5 мільйони євро на рік.

Новачок Реала Діас у 12 років вболівав за Барселону та фанатів від Мессі

Теги
Англія Браїм Діас Браїм Діас Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
46
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук