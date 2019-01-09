Гвардіола – про трансфер Діаса в Реал: Мені не потрібні гравці, які не хочуть залишатись в команді

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перехід Браїма Діаса в Реал.

"Як я вже говорив, мені не потрібні гравці, які не хочуть залишатися в команді. Реал – це непоганий крок, так що сподіваюся, що він отримає свій шанс і те, що не зміг отримати тут", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Нагадаємо, 19-річний Браїм Діас нещодавно перейшов з Манчестер Сіті у мадридський Реал. За неофіційною інформацією, Діас обійшовся "вершковим" у 17 мільйонів євро + 7 мільйонів потенційних бонусів. Також Манчестер Сіті отримає 15 % від наступного продажу гравця. Діас зароблятиме у Іспанії 3,5 мільйони євро на рік.

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