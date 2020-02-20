Гвардіола – про слова Бартомеу: Раджу Барселоні не висловлюватися надто голосно

Іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який свого часу очолював Барселону, відповів президенту "синьо-гранатових" Жозеп-Марія Бартомеу на коментар щодо відсторонення англійського клубу від єврокубків.

"Якщо в Барселоні задоволені тим, що Манчестер Сіті відсторонили і оштрафували, то я б сказав Бартомеу наступне: давайте оскаржувати рішення. Ми вважаємо, що маємо рацію, і збираємося подати апеляцію. Але моя порада Барселоні наступна – не висловлюватися надто голосно, тому що всі бувають у різних ситуаціях.

Гвардіола заспокоїв уболівальників Манчестер Сіті після дискваліфікації клубу з єврокубків

Ми маємо намір подати апеляцію і, сподіваюсь, в майбутньому, зможемо зіграти з Барселоною у Лізі чемпіонів", – цитує Гвардіолу видання Sky Sports.

Нагадаємо, раніше президент "блаугранас" Жозеп-Марія Бартомеу подякував УЄФА за відповідність принципам фінансового фейр-плей і "фантастично виконану роботу" у рамках розслідування і призначення покарання Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті може зіграти в Лізі чемпіонів попри бан УЄФА – юристи розповіли про можливі варіанти