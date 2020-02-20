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Гвардіола – про слова Бартомеу: Раджу Барселоні не висловлюватися надто голосно

16:29 1767 Читать на русском
Гвардіола – про слова Бартомеу: Раджу Барселоні не висловлюватися надто голосно
Манчестер Сіті / Твіттер Манчестер Сіті

Іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який свого часу очолював Барселону, відповів президенту "синьо-гранатових" Жозеп-Марія Бартомеу на коментар щодо відсторонення англійського клубу від єврокубків.

"Якщо в Барселоні задоволені тим, що Манчестер Сіті відсторонили і оштрафували, то я б сказав Бартомеу наступне: давайте оскаржувати рішення. Ми вважаємо, що маємо рацію, і збираємося подати апеляцію. Але моя порада Барселоні наступна – не висловлюватися надто голосно, тому що всі бувають у різних ситуаціях.

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Ми маємо намір подати апеляцію і, сподіваюсь, в майбутньому, зможемо зіграти з Барселоною у Лізі чемпіонів", – цитує Гвардіолу видання Sky Sports.

Нагадаємо, раніше президент "блаугранас" Жозеп-Марія Бартомеу подякував УЄФА за відповідність принципам фінансового фейр-плей і "фантастично виконану роботу" у рамках розслідування і призначення покарання Манчестер Сіті.

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Теги
Барселона Барселона Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Жозеп-Марія Бартомеу Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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