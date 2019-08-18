Гвардіола – про скасований гол Манчестер Сіті: За фол на Родрі не призначили пенальті, а наш забитий м'яч скасували

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував рішення арбітра скасувати гол Габріеля Жезуса в матчі проти Тоттенхема (2:2).

"Ми грали просто неймовірно, я дуже пишаюся. Ми часто били по воротам суперника, а їм дозволили пробити всього двічі.

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Я думав, ми залишили цю історію зі скасованим голом після VAR в матчі Ліги чемпіонів в минулому сезоні. Але в матчі проти Тоттенхема трапилось те ж саме. Арбітр і VAR скасували гол. Важко, коли подібне відбувається вдруге. Правда, важко, але це сталося.

З цим потрібно розібратися. Свистки під час матчів тепер неочевидні. Іноді вони не бачать гру рукою, як в епізоді з голом Льоренте (в матчі ЛЧ в минулому сезоні – прим. "Футбол 24"), іноді бачать.

Дивно, що в першому таймі не було пенальті після порушення на Родрі, VAR порахував, що там не було порушення, а в кінці матчу – був", – поділився Гвардіола в коментарі BBC.

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