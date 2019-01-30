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Гвардіола – про сенсаційну поразку Манчестер Сіті: Я люблю своїх гравців

10:56 904 Читать на русском
Гвардіола – про сенсаційну поразку Манчестер Сіті: Я люблю своїх гравців
Хосеп Гвардіола / Фото з соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спробував підібрати слова після поразки у 24-му турі АПЛ від Ньюкасла (1:2).

"Я люблю своїх гравців. Завдяки їм я заробив в Англії авторитет і репутацію. Постараюся їм допомогти. Знаю, як їм зараз – і я поруч з ними. У мене неймовірна команда, неймовірні гравці.

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Іноді все йде за планом, іноді – ні. До цього ми виграли вісім матчів поспіль і забили 30 сухих голів.

Сьогодні ми грали повільно, не вистачало самовіддачі. Пропустили з першого ж удару, потім – з пенальті. Але все одно – вітаю Ньюкасл.

Ми провели не найкращий матч. Ми програвали підбори, були недостатньо агресивні, тому не змогли перемогти", – цитує Гвардіолу видання ВВС.

Після 24-х турів Сіті програє Ліверпулю 4 очки, але мерсисайдці ще не зіграли свій матч проти Лестера.

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Ньюкасл - Манчестер Сіті: Вівторок 29 січня 2019

Ньюкасл
Матч завершено
2 : 1
Манчестер Сіті
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