Гвардіола – про сенсаційну поразку Манчестер Сіті: Я люблю своїх гравців

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спробував підібрати слова після поразки у 24-му турі АПЛ від Ньюкасла (1:2).

"Я люблю своїх гравців. Завдяки їм я заробив в Англії авторитет і репутацію. Постараюся їм допомогти. Знаю, як їм зараз – і я поруч з ними. У мене неймовірна команда, неймовірні гравці.

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Іноді все йде за планом, іноді – ні. До цього ми виграли вісім матчів поспіль і забили 30 сухих голів.

Сьогодні ми грали повільно, не вистачало самовіддачі. Пропустили з першого ж удару, потім – з пенальті. Але все одно – вітаю Ньюкасл.

Ми провели не найкращий матч. Ми програвали підбори, були недостатньо агресивні, тому не змогли перемогти", – цитує Гвардіолу видання ВВС.

Після 24-х турів Сіті програє Ліверпулю 4 очки, але мерсисайдці ще не зіграли свій матч проти Лестера.

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