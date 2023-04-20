Гвардіола – про рецепт успіху з Баварією: "Саме тут ми додали найбільше"
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічию з мюнхенцями у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:1).
"Три роки поспіль Манчестер Сіті виходить у півфінал Ліги чемпіонів. Ми багато боролися у першому таймі. У них був один або два шанси до пенальті, але ми добре оборонялися.
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Другий тайм був набагато, набагато кращим. Я знаю стадіон Баварії, як вони можуть вірити і як вони чинять тиск. Ми дуже добре захищалися у штрафному майданчику. Думаю, саме тут ми додали найбільше порівняно з минулим сезоном", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, за підсумками двох матчів Манчестер Сіті пройшов Баварію (4:1) і у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з Реалом.
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