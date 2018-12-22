Гвардіола – про поразку від Крістал Пелас: Пропустили тричі з трьох ударів у площину воріт

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своїх підопічних від Крістал Пелас (2:3) у матчі 18-го туру АПЛ.

"Ми стартували доволі непогано та створювали моменти. Забили фантастичний гол, а потім вони двічі перейшли центральну лінію і двічі забили.

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Такі пенальті, як при третьому м'ячі, ми не повинні собі привозити. Потрібно уникати їх. Футбол такий: три удари в площину воріт і три голи. Було важко, але ми билися до кінця другої половини. Зараз лише грудень. Ми намагатимемося перемагати, щоб повернутися до чемпіонської гонки", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Відзначимо, що Манчестер Сіті відкрив рахунок у грі з "орлами", але потім отримав три м'ячі у власні ворота. Кевін де Брюйне на 85-й хвилині неймовірним ударом скоротив розрив, але відігратися "містяни" не змогли. Після звітного туру відставання Сіті від Ліверпуля, який лідирує в лізі, зросло до 4-х очок.