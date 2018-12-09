Гвардіола – про першу поразку Манчестер Сіті в АПЛ: Ми зіграли прекрасно

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив гру своєї команди в матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги з Челсі.

"У Челсі хороші гравці і хороша команда, але в першому таймі ми були прекрасними, це було неймовірно. В цілому ми провели фантастичний матч, я ні про що не шкодую.

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Ми вийшли на поле і показали бажання перемогти. Ми створювали моменти. У них був один шанс за перші 44 хвилини, і ми пропустили гол, іноді таке трапляється.

Сьогодні Манчестер Сіті зіграв краще, ніж в деяких матчах, що завершилися нашою перемогою. Ми були кращими практично у всьому, але на такому високому рівні якість суперника означає, що йому може вистачити і половини моменту, щоб забити. Саме так і сталося сьогодні. Ми стараємося, щоб стати чемпіонами, всі хочуть нас обіграти", – цитує Гвардіолу BBC.

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