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Гвардіола – про перемогу над Реалом: Манчестер Сіті тут, щоб виграти Лігу чемпіонів

08:25 - Читать на русском
Гвардіола – про перемогу над Реалом: Манчестер Сіті тут, щоб виграти Лігу чемпіонів
Хосеп Гвардіола / Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом (2:1).

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

"Ми створили безліч моментів і двічі забили завдяки їхнім помилкам. Ми змушували їх йти вперед, атакувати, але це дуже непросто робити проти нашої команди.

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Ми виграли у Реала обидва матчі. Це важливо. Адже ми тут, щоб виграти Лігу чемпіонів. Поки ми зробили лише один крок. Якщо вирішимо, що цього достатньо, то покажемо свою слабкість. Якщо маєте намір перемагати, то треба перемагати грандів. Вважаю, що Габріел Жезус був найкращим гравцем двох цих матчів. Він забив у Мадриді, заробив пенальті, а сьогодні забив і віддав передачу. Він зіграв ключову роль в нашій перемозі.

Я говорив зі скаутами нашого клубу щодо Ліона, і вони радили мені бути пильним. У нас вісім днів на підготовку. Зараз порадіємо цьому успіху і потім почнемо думати про Ліон", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

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03:10
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Теги
Манчестер Сіті - Реал Мадрид Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола
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