"Ця перемога – для всіх нас і для всього клубу. Я неймовірно гордий, мої перші думки були про гравців, які не вийшли на поле у цьому матчі. Всі вони заслуговували зіграти, кожен вніс свій внесок, і прийшов час насолодитися успіхом. Ми повинні виграти чемпіонат і отримати 2-3 тижні на підготовку до фіналу.

Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У ПСЖ було багато гравців в середині поля, і нам доводилося важко через пресинг у першій половині. Після перерви ми змінили свою гру, стали частіше підбирати м'яч і в цілому діяли набагато краще. 4:1 за підсумком двох матчів проти команди, яка вибила Барселону і Баварію – це багато для нас означає.

Вони щороку виграють свою лігу, вони створені для перемог і билися до кінця. Люди думають, що потрапити у фінал легко. Вихід туди надав сенс всій нашій роботі протягом останніх 4-5 років.

Щодня ці хлопці працювали на постійному рівні, і це вражає. Можна вилетіти через дрібниці. Манчестер Ютайтед виграв Лігу чемпіонів тому, що Джон Террі послизнувся, а також переміг на останніх хвилинах Баварію. Реал виграв у фіналі в Атлетіко завдяки голу на 93-й хвилині. У цьому турнірі дуже складно перемогти, і зірки на небі точно мають до цього якесь відношення", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вдома здолав ПСЖ (2:0) і вийшов у фінал турніру. Перший поєдинок у Парижі завершився з рахунком 2:1 на користь "містян".

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши ПСЖ – Зінченко взяв участь у двох голах