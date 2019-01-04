Гвардіола – про перемогу над Ліверпулем: Результат, що вселяє надію

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своїх підопічних над Ліверпулем (2:1) у 21-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Обидві команди продемонстрували хороший футбол, ми перемогли особливу команду. Ми грали неймовірно з першої хвилини. Ми раді, що ця перемога скоротила відрив. Усе можливо тепер.

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Ми не маємо лівого оборонця. Величезні компліменти Емеріку Ляпорту за гру проти таких нападників. Кожен відіграв відмінно. Ми потребуємо Серхіо Агуеро в таких іграх, його якість робить різницю. Упродовж усієї кар'єри він видає матчі такого рівня. В епізоді з голом він діяв неймовірно.

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Ліверпуль майже не пропускає, а ми забили двічі. Ми грали на куражі, агресивно пресингували. Суперник діяв швидко та небезпечно. Якщо б ми сьогодні програли, то боротьба за чемпіонство завершилася б, було б складно. Але зараз вони лідери, а ми відстаємо на 4 очки. Попереду ще багато боротьби, але цей результат вселяє надію", – сказав Гвардіола в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ. Голи в складі "містян" забили Серхіо Агуеро та Лерой Сане.