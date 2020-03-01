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Гвардіола – про можливість здобути перший трофей у сезоні: Я б надав перевагу перемозі в АПЛ, а не Кубку ліги

12:06 241 Читать на русском
Гвардіола – про можливість здобути перший трофей у сезоні: Я б надав перевагу перемозі в АПЛ, а не Кубку ліги
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про амбіції команди у фіналі Кубка англійської ліги проти Астон Вілли.

 

"Кубок ліги – не те ж саме, що АПЛ, і я б надав перевагу перемозі в чемпіонаті. Але це все ж хороший турнір. Я пам'ятаю нашу першу гру в Престоні, коли ми випустили молодих Гарсію та Харвуда-Белліса. Вони грали заради перемоги.

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Це те, що мені подобається в моїй команді, це відбувається постійно. Немає жодного опонента, який міг би сказати, що вони зіткнулися з однією з моїх команд, Манчестер Сіті, Баварією або Барселоною, і ми не намагалися перемогти. Потрібна мужність і хоробрість, щоб намагатися перемагати весь час. Іноді ми повинні захищатися більше або грати через лонгболи, але це тільки тому, що ми граємо проти сильного суперника, а не тому, що просто так хочемо", – цитує Гвардіолу Guardian.

Нагадаємо, фінал Кубка англійської ліги між Манчестер Сіті та Астон Віллою відбудеться сьогодні (1 березня), початок о 18:30.

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Теги
Англія Кубок англійської ліги 2019/20 Астон Вілла - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Кубок англійської ліги
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