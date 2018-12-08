Гвардіола – про можливість виключення Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів: Думаю, нас не покарають

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не вірить у те, що клуб буде покараний за порушення правил фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що УЄФА покарає Манчестер Сіті за порушення вимог фінансового фейр-плей. Мова йшла навіть про виключення "містян" з Ліги чемпіонів.

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Наставник чемпіонів Англії Хосеп Гвардіола зізнався, що не вірить у такий розвиток подій. Проте в той же час іспанський фахівець готовий прийняти будь-яке рішення УЄФА.

"Думаю, що нас не покарають. Я розмовляв з керівництвом Манчестер Сіті і мене запевнили, що все буде гаразд. Втім, навіть якщо клуб отримає санкції, то ми приймемо це і будемо рухатися далі", – цитує іспанця BBC.

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Нагадаємо, сьогодні підопічні Гвардіоли в рамках 15 туру АПЛ зіграють проти Челсі. Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:30. Після 14 турів команда Олександра Зінченка лідирує в чемпіонаті, лондонці на 4 позиції.

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