Менеджер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про можливість страйку гравців через побоювання щодо їхнього здоров’я унаслідок насиченого графіку та спалаху Covid-19.

На початку цього тижня капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зізнався BBC Sport: він стурбований тим, що ніхто насправді не сприймає здоров’я гравців всерйоз.

Дві зірки Манчестер Сіті розгнівали Гвардіолу – вони вже отримали покарання

Клуби Прем'єр-ліги вирішили провести святкові матчі в понеділок, незважаючи на зростання кількості випадків Covid-19.

Своєю чергою Гвардіола підтвердив, що страйк може бути єдиним способом змусити керівництво АПЛ прислухатися.

Але на запитання про те, чи може все дійти до такої ситуації, він додав: "Ні, я так не думаю, тому що ми хочемо грати. Ми продовжуватимемо робити людей щасливими, виходячи на стадіон 26, 27, 29, 31 і 1, і грати, тому що ми любимо свою роботу".

Нагадаємо, два матчі, які мали відбутися 26 грудня, Ліверпуль – Лідс і Вулвз – Уотфорд, були перенесені.

Зінченко повертає і виправдовує довіру Гвардіоли – Челсі пропонують підписати українця, якого порівняли з черепахою