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Гвардіола – про камбек Манчестер Сіті: Ми просто виконали своє завдання

2 листопада 23:40 136 Читать на русском
Гвардіола – про камбек Манчестер Сіті: Ми просто виконали своє завдання

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував вольову перемогу над Саутгемптоном (2:1) в рамках 11-го туру АПЛ.

70’ Серхіо Агуеро
87’ Кайл Вокер
 
Джеймс Ворд-Праус 14’
14’ Джеймс Ворд-Праус
70’ Серхіо Агуеро
87’ Кайл Вокер

"Складно атакувати, коли всі 11 гравців суперника захищаються. Ми робили все, що могли, і в підсумку інтенсивність нашої гри дала результат. Ми зробили відмінний камбек. Всі зіграли так, як ми і хочемо грати.

Камбек одноклубників Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон

У нас гравці вищого рівня, вони дуже швидкі. Спробувати обіграти Саутгемптон – наша задача, і ми її виконали. Справа не в тому, що робив Саутгемптон або як він грав, справа – в нашій реакції на те, що відбувається. Сьогодні нам довелося робити все.

Нам потрібно і далі діяти в такому ж ритмі, починаючи від того, як швидко ми дістаємо м'яч з сітки, до того, як ми вкидаємо м'яч з ауту і розігруємо кутові", – поділився Гвардіола в коментарі BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті здійснив камбек в матчі з Астон Віллою (2:1). Додамо, що на стадіоні був присутній і травмований Олександр Зінченко, який шалено відсвяткував переможний гол.

Челсі переграв Уотфорд, Ліверпуль вирвав перемогу над Астон Віллою, Ман Сіті здолав Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, субота

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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Саутгемптон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Саутгемптон Саутгемптон
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