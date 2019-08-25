Гвардіола – про головного конкурента Зінченка: Він "паше", як віл

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував процес відновлення захисника Бенжамена Менді після травми.

"Якщо Бенжамен буде здоровим, його чекає успіх. У нього особливі вміння. Люди з клініки в Барселоні кажуть мені, що він "паше", як віл.

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Сподіваюся, він зможе дотримуватися такого режиму роботи, тому що мало так працювати один день або один тиждень – так треба працювати завжди. Я задоволений тим, що він добре відновлюється після тренувань. У нього немає больових відчуттів. Це добре", – цитує Гвардіолу The Guardian.

До слова, Менді, який є головним конкурентом Олександра Зінченка на позиції лівого захисника, в минулому сезоні провів за Манчестер Сіті всього 12 поєдинків, у яких зумів віддати 5 гольових передач.

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