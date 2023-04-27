"У нас завжди була неймовірна атака, а зв'язок між Холандом та де Брюйне просто неймовірний. У цьому матчі ми намагалися максимально використати це.

"У всіх шок": Артета оцінив шанси Зінченка і Ко на чемпіонство після поразки від Манчестер Сіті

Ми не можемо втрачати концентрацію. Тепер усе в наших руках. Наступні три гри визначать, чи зможемо зробити те, що хочемо. Реальність така, що ми все ще позаду Арсенала. Нам буде нелегко, але гра за грою, і ми бачимо, що відбувається. Коли це в наших руках, ми маємо використовувати це.

Досвід гравців, які знають, що потрібно для перемоги на останніх етапах сезону, виявиться вирішальним. Гравці знають, що ціль близька, і нам потрібно перемагати, щоб продовжувати боротьбу. Немає іншого вибору. Футболісти показали, що виходять на кожен матч, намагаючись перемогти", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, після 33-х турів Арсенал з 75-ма очками продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ. У Манчестер Сіті 73 бали і дві гри в запасі. Окрім того, "містяни" продовжують боротьбу у Кубку Англії та Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті розгромив Арсенал у матчі року в АПЛ – доля чемпіонства тепер в руках "містян", Зінченко не вразив