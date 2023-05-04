Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що "канонірам" не потрібно засмучуватися, якщо вони втратять чемпіонство.

"Арсенал вже кваліфікувався до Ліги чемпіонів уперше за 7 років. Можливо, настрій у них трохи зіпсований після втрати лідерства в АПЛ. Але через сім років вони виграли найважливіший для клубу титул у сезоні – вийшли до Ліги чемпіонів.

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З фінансової точки зору, це престижно, це нові трансфери. З багатьох причин це найважливіший титул, і він в Арсенала вже є. Так, вони програли Манчестер Сіті, їм сумно, але я майже впевнений, що вони мають бути дуже щасливими, тому що досягли неймовірного результату", – прокоментував Гвардіола.

Нагадаємо, що Арсенал востаннє виступав у Лізі чемпіонів в сезоні 2016/17. "Каноніри" дійшли до стадії 1/8 фіналу, де програли Баварії з загальним рахунком 2:10.

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