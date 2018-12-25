Гвардіола: Манчестер Сіті став сильнішим порівняно з минулим сезоном

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що його команда стала ще сильнішою, ніж в минулому чемпіонському сезоні.

"У невеликих деталях ми стали кращими в порівнянні з минулим сезоном. Це нормально, тому що ми стали більше часу проводити разом. Ми ще додали в розіграші м'яча, в високому пресингу. У нас стало більше варіантів при переміщенні і при переході з оборони в атаку. Також команда стала грати надійніше, коли глибоко обороняється.

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Що вразило мене в минулому сезоні? Наша стабільність. Звичайно, ми втрачали очки, таке трапляється, але ми завжди залишалися в грі. Це найпомітніше і те, що я вважаю найбільш важливим.

Перемоги в кубках або Лізі чемпіонів – це сім матчів, де потрібно себе проявити. Але в АПЛ потрібно це робити кожні три дні, тому цей титул подобається мені найбільше", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії і відстає від Ліверпуля на чотири очки.