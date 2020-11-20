"Ліонель Мессі – гравець Барселони. Я шалено вдячний Барселоні за те, що вона зробила для мене як для гравця в академії, і як для тренера. Я багато разів говорив, що хочу, щоб Лео закінчив свою кар'єру там.

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Я не знаю, що в нього на думці. Ми ставимо перед собою тільки неймовірні цілі. Нічого не можу сказати про інші питання", – наводить слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, влітку Мессі був близький до трансферу саме в Манчестер Сіті, проте через шалену клаусулу, прописану в контракті та непоступливість вже екс-президента Барселони Жозепа-Марії Бартомеу залишився у рідному клубі.

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