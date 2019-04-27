Гвардіола – фахівець із внутрішнього домінування, або Чому доля титулу АПЛ вже вирішена

Результат "щурячих перегонів" між Манчестер Сіті та Ліверпулем у рамках англійської Прем'єр-ліги спробувала спрогнозувати іспанська Marca.

Поразка Ліверпуля від Манчестер Сіті на початку січня, схоже, схилила шальки терезів у боротьбі за чемпіонство на користь "містян". А Пеп Гвардіола є визнаним фахівцем із завоювання внутрішніх трофеїв.

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Незважаючи на те, що його підопічні набрали на 11 очок менше, ніж минулоріч, Манчестер Сіті не дозволив мерсисайдському клубу відірватися на 10 пунктів на горі турнірної таблиці. Вирішальним може стати 21-й тур Прем'єр-ліги. Ліверпуль тоді приїхав на Етіхад із 7-очковим відривом, але голи Серхіо Агуеро та Лероя Сане зменшили гандикап до 4-х балів, а поступ чинних чемпіонів із Сіті надалі став безжальним (13 перемог у 14-ти поєдинках).

Майже чотири місяці потому підопічні Гвардіоли вийшли в одноосібні лідери після звитяги на Олд Траффорд (2:0). Тим часом "червоні" примудрилися втратити 8 очок і погіршити різницю забитих і пропущених м'ячів. Тепер Ліверпуль змушений сподіватися на осічку Сіті, щоб здобути свій перший із 1990 року чемпіонський титул.

"Обидві команди заслуговують на трофей, та переможець може бути лише один, тому ми маємо бути зосередженими", – коротко резюмував Гвардіола після перемоги над Манчестер Юнайтед.

Та серед суперників "містян" залишаються лише Бернлі, Лестер і Брайтон, а, враховуючи серію із 12-ти перемог поспіль у чемпіонаті, важко повірити, що Сіті втратить очки та історичний титул сезону 2017/18, здобутий із рекордними для Прем'єр-ліги ста очками.

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"Минулого сезону ми підняли планку в англійському футболі, набравши 100 очок в АПЛ, це наш рівень", – заявив Гвардіола після повернення на першу сходинку в середу.

Якщо в січні Сіті набрав на 11 очок менше, ніж у минулому сезоні, то тепер манкуніанці близькі до того, щоб набрати 98 очок на фініші. Це всього на 2 бали менше в порівнянні з рекордним результатом торік.

Ці 100 пунктів зразка сезону 2017/18 стали рекордними не лише для Прем'єр-ліги, а й для Гвардіоли особисто. Хай чорна смуга Пепа в Лізі чемпіонів після сезону 2010/11 із Барселоною триває і досі (чого лише вартий епічний виліт від Тоттенхема на стадії 1/4 фіналу), та в національних першостях він втратив лише 2 титули з 9-ти можливих. Іспанець виграв три з чотирьох чемпіонатів із Барселоною, 3 із трьох – із Баварією, а також мінімум 1 із трьох – із Манчестер Сіті.

Гвардіола зумів побити рекорди в трьох країнах, де тренував: 99 очок Барселони – показник, який пізніше оновили Тіто Віланова та Жозе Моурінью, 90 – з Баварією, 100 – із Манчестер Сіті. Сумарно за дев'ять чемпіонатів плюс нинішню кампанію підопічні Гвардіоли набрали 897 очок. Усе йде до того, що до кінця сезону уродженець Санпедора подолає рубіж 900 очок у національних першостях. Справжнє божевілля!

Ці майже дев'ять сотень пунктів були здобуті завдяки 282-м перемогам та 51-й нічиїй, тобто Гвардіола-тренер програв лише 32 матчі в чемпіонатах за майже 10 сезонів. Крім того, у рамках нинішнього сезону Манчестер Сіті вже забив 157 голів у всіх турнірах, що є історичним рекордом для англійських клубів. Та, звісно, 89 м'ячів у чемпіонаті наразі поступаються 106-м, забитим у Прем'єр-лізі торік (ще один рекорд).

Та за три тури до кінця чемпіонату доля титулу перебуває у руках Манчестер Сіті. Якщо "містяни" втратять чемпіонство в такій ситуації, то зможуть винити лише себе...

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