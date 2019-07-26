Гуйє узгодив контракт із ПСЖ

Півзахисник ліверпульського Евертона Ідрісса Гуйє домовився про умови особистого контракту з французьким Парі Сен-Жермен.

Сенегальський хавбек узгодив деталі угоди з парижанами, повідомляє L'Equipe.

ПСЖ найближчим часом оформить трансфер Ідрісси Гуйє

Гуйє невдовзі підпише 5-річний контракт із ПСЖ. Раніше з'явилася інформація, що клуби вже домовилися про суму компенсації за 29-річного центрхава. Сума трансферу складе 32 млн євро бонуси.

У минулому сезоні Ідрісса Гуйє провів 35 матчів у Прем'єр-лізі, в яких відзначився двома результативними передачами. Раніше він грав за Лілль та Астон Віллу.

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