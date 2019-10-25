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Гуйє та Чичиков пропустять наступний матч СК Дніпро-1

15:21 201 Читать на русском
Гуйє та Чичиков пропустять наступний матч СК Дніпро-1
Папа Гуйє / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про готовність команди до матчу 12-го туру УПЛ проти Олімпіка.

 

"У Чичикова пошкодження, Папа Гуйє відновлюється. Чекаємо, що скажуть лікарі, тоді будемо знати, в якому складі будемо їхати на матч з Олімпіком.

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СК Дніпро-1 за тиждень проведе три матчі, та ми готові до цього. У нас в складі 23 гравці, так що втрата одного футболіста не може вплинути на результат або гру.

Олімпік і до зміни тренера показував якісний футбол. Інша справа, що їм не щастило, були проблеми з дисципліною, і це впливало на результат. Зараз новий тренер додав спокою, бачимо його почерк", – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 зустрінеться з Олімпіком завтра, 26 жовтня, початок о 17:00.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олімпік - СК Дніпро-1 Папа Гуйє Папа Гуйє Олексій Чичиков Олексій Чичиков
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