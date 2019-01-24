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Гуйє приєднався до Карпат на турецькому зборі

12:55 458 Читать на русском
Гуйє приєднався до Карпат на турецькому зборі
Папа Гуйє / Карпати

Захисник Карпат Папа Гуйє прибув у Туреччину, де проводять зимові збори "зелені леви".

Нагадаємо, сенегальський захисник не поїхав на збори з партнерами по команді, адже мав візові питання, які зрештою вдалось залагодити.

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Щоправда, Гуйє поки не зможе приєднатись до тренувань з командою через застуду, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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Нагадаємо, Гуйє приєднався до львівської команди наприкінці жовтня минулого року. Сенегалець провів за Карпати 4 матчі. В Україні 34-річний захисник відомий виступами за Металіст та Дніпро.

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Папа Гуйє Папа Гуйє Карпати Карпати
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