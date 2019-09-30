Гуйє назвав найшвидшого гравця СК Дніпро-1

Захисник СК Дніпро-1 Папа Гуйє розповів, хто з його партнерів по команді володіє найбільшою швидкістю.

"Раніше я думав, що я швидкий футболіст, але в СК Дніпро-1 дуже багато швидкісних гравців.

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Хто найшвидший у команді? Думаю, Супряга. Назаренко теж непоганий. І Логінов наче теж швидкий. Він здається повільним, але на тестах демонструє хороші результати, 3,97 секунди на 30 метрах", – розповів Гуйє в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Папа Гуйє став гравцем СК Дніпро-1 наприкінці минулого літа. Раніше сенегалець грав у складі Волині, Металіста, Дніпра і Карпат, які покинув у кінці минулого сезону.

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