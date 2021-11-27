Вже на 10-й секунді матчу Ворскла пропустила від СК Дніпро-1 – Гуцуляк отримав м'яч у штрафному, холоднокровно прибрав захисника та перекинув голкіпера.

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Такий швидкий гол не є рекордом УПЛ – найшвидший забитий м'яч в історії чемпіонатів України в активі нападника збірної України та Бенфіки – Романа Яремчука, якому знадобилося 8 секунд для забитого голу. Сталось це у сезоні 2016/17 у матчі Ворскла – Олександрія.

Додамо, що Гуцуляк проводить свій 13-й матч у поточному сезоні у складі СК Дніпро-1, у яких забив вже 3 голи.

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