Про категоричну позицію 23-річного футболіста повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик Live.

"Нещодавно керівництво Десни прийшло до Гуцуляка з пропозицією, що за його трансфер російський клуб платить мільйон доларів. Він сказав, що у Росію не поїде. Ні за які гроші, ні за яких умов. Просто не поїде.

СК Дніпро-1 узгодив трансфер Гуцуляка, – ЗМІ

Тоді почалися контакти зі СК Дніпро-1. Я так розумію, йде торг щодо ціни. Дніпряни не готові платити за гравця мільйон. Трохи менше. Тому Гуцуляк може стати ще одним новачком СК Дніпро-1 у це літнє трансферне вікно", – заявив журналіст.

Нагадаємо, Гуцуляк є вихованцем Карпат, з яких на початку 2020-го і перейшов у Десну. Перед тим півзахисник побував у іспанському Вільяреалі, але не зумів закріпитися в команді та повернувся в УПЛ.

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