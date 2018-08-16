Гуцуляк: Треба забути гру проти Зорі та готуватися до наступного матчу

Хавбек Карпат Олексій Гуцуляк поділився очікуваннями на матч 5 туру УПЛ проти Десни.

"Я думаю, що всі незадоволені минулим матчем. Ми могли брати три очки, грали вдома і сподівалися на перемогу. Можливо, не очікували того, що Зоря буде нас пресингувати. Ми більше хотіли контролювати м'яч.

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Вони включили верхній пресинг, ми до цього були не зовсім готові. У деяких моментах потрібно було зіграти спокійніше, а ми поспішали і так кілька разів втрачали м'яч. Думаю, що через це вони відчули впевненість.Однак, якщо ми будемо грати в свій футбол, то отримаємо позитивний результат.

Зараз детально розібрали нового суперника, але можу сказати, що Десна – команда з бійцівським характером. Вони б'ються всім колективом і за рахунок цього отримують очки й результат. Потрібно забути гру з Зорею і готуватися до наступного матчу з хорошим настроєм", – цитує футболіста офіційний сайт Карпат.