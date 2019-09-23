Гуцуляк пропустить матч Кубка України проти Інгульця

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк зазнав пошкодження та не зможе допомогти львівському клубу у матчі 1/16 Кубка України проти Інгульця.

Гуцуляк травмувався та не допоможе команді в матчі Кубка України проти Інгульця, повідомляє офіційний сайт клубу. Терміни відновлення гравця не повідомляються.

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Зазначається, що продовжує відновлюватися після травми і захисник львів'ян Олександр Кучер, який отримав пошкодження в кінці серпня.

Додамо, що на рахунку Гуцуляка 7 матчів за Карпати в цьому сезоні, в яких він відзначився 2 голами та 1 результативною передачею. Матч Інгулець – Карпати відбудеться 25 вересня, початок о 17:00.

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