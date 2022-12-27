"Розмови були, але це ще не офіційно. Так, зі мною контактували щодо британської візи. Але поки що нічого не вирішено. Буде зрозуміло, коли надійде офіційний виклик.

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Звичайно, емоції позитивні, але це лише розширений список. Треба працювати, добре провести збори, і все буде добре", – цитує Гуцуляка FanDay.

Нагадаємо, у березні збірній України належить провести перший матч плей-офф у кваліфікації на ЧС-2022. Суперником команди Олександра Петракова стане Шотландія. Поєдинок відбудеться у Глазго.

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