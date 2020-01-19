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Гуцуляк може стати гравцем Олександрії, – ЗМІ

07:30 370 Читать на русском
Гуцуляк може стати гравцем Олександрії, – ЗМІ
Олександр Гуцуляк / фото: ФК Карпати

Півзахисник Карпат Олександр Гуцуляк може стати черговим гравцем, який покине львівський клуб у зимове міжсезоння.

Олексій Гуцуляк може стати вільним агентом та приєднатись до Олександрії, інформує Footboom.

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За інформацією видання, гравець може отримати статус вільного агента через заборгованність по зарплаті. Додамо, що Гуцуляк має чинний контракт з Карпатами, який завершується в червні 2022 року.

До слова, хавбек провів 12 матчів у поточному сезоні УПЛ за "левів", записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти.

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Теги
Олександрія Олександрія Трансфери Трансфери чемпіонату України Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Карпати Карпати
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