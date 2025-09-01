Гуцуляк міг перейти до віце-чемпіона Англії – відомо, чому не відбувся трансфер гравця збірної України
Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк міг змінити клубну прописку.
Як стало відомо Футбол 24, влітку Олексій Гуцуляк цікавив дворазового віце-чемпіона Англії Шеффілд Юнайтед.
Однак до офіційної пропозиції справа не дійшла – англійський клуб переключився на інших гравців.
До слова, Гуцуляк виступає за Полісся з липня 2024 року. Цього сезону вінгер встиг зіграти 10 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами. Контракт гравця з житомирцями чинний до 30 червня 2026 року.
Зазначимо, що наразі Шеффілд Юнайтед виступає в Чемпіоншипі.
Джерело: Футбол 24
