Як стало відомо Футбол 24, влітку Олексій Гуцуляк цікавив дворазового віце-чемпіона Англії Шеффілд Юнайтед.

Однак до офіційної пропозиції справа не дійшла – англійський клуб переключився на інших гравців.

До слова, Гуцуляк виступає за Полісся з липня 2024 року. Цього сезону вінгер встиг зіграти 10 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами. Контракт гравця з житомирцями чинний до 30 червня 2026 року.

Зазначимо, що наразі Шеффілд Юнайтед виступає в Чемпіоншипі.

