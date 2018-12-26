Гуцуляк: Карпати не влаштовують місце у турнірній таблиці, яке ми зараз займаємо

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк розповів, що незадоволений місцем команди в турнірній таблиці УПЛ.

"Місце у турнірній таблиці нас справді не влаштовує. Разом з тим, були позитивні матчі. Взяти хоча б до прикладу виїзну перемогу над Динамо. Провалів теж вистачало, як і у кожної команди.

"За Димінського Карпати чекає дно", – екс-лідер ультрас "левів" порадив власнику продати клуб

Де б я не грав, дискомфорту жодного немає. Можу закривати кілька позицій. Можливо, колись було трохи важче і я міг казати, що на певній позиції не зможу грати. Втім я перелаштувався і зараз розумію, що це пішло мені на користь і я можу грати практично всюди", – цитує Гуцуляка прес-служба Карпат.

На зимову перерву львівська команда пішла на 10 сходинці. У активі підопічних Бойчишина 17 очок після 18 турів.

Динамо, Карпати та ще 3 команди, які найбільше розчарували у першій частині сезону УПЛ