Гуцуляк: Гравці Арсенала-Київ постійно час тягнули у стилі "ай-ай... фол-фол"

Нападник Карпат Олексій Гуцуляк прокоментував результат матчу проти Арсенала-Київ.

"Звичайно, результатом ми не задоволені. Дуже прикро, що пропустили такий гол, фактично самі собі забили, і я маю на увазі не лише конкретно автогол. Напевно, десь це нас притисло психологічно. От я два моменти мав і жодного не використав. Вважаю, що спокою забракло.

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Штрафний – то таке, не завжди залітає, тим паче, ми грали новими м’ячами, зовсім до таких не звикли. А коли виходив сам на сам, то треба було прибрати воротаря вліво чи вправо, а я вирішив пробити – він мене прочитав і дуже грамотно склався.

У другому таймі ми забили пенальті і могли дотиснути суперника, але знову ж таки, трішки спокою забракло. Вони постійно час тягнули у стилі "ай-ай... фол-фол", а це неймовірно збиває з ритму. Арсенал хотів зберегти нічию і, в принципі, із власної позиції, все правильно робив.

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Чому я бив пенальті? Так сказав тренер. Я зробив те, що потрібно – забив гол", – сказав Олексій Гуцуляк після матчу офіційному сайту Карпат.