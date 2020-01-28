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"Гуцуляк – не огірок, щоб його віддавати", – Ящишин пояснив, чому форвард не був залучений до обміну Карпат і Руха

20:44 273 Читать на русском
"Гуцуляк – не огірок, щоб його віддавати", – Ящишин пояснив, чому форвард не був залучений до обміну Карпат і Руха
Олексій Гуцуляк / фото: Карапти

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин заявив, що колишній форвард львів'ян Олексій Гуцуляк сам приймав рішення щодо свого майбутнього.

"Можете запитати Гуцуляка самі. Для мене, зізнаюся чесно, було б значно краще, якби Гуцуляк перейшов у Рух. Ми з Рухом домовилися про хороший варіант обміну футболістами.

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Чому Гуцуляк вибрав Десну – питання до нього. Я прийняв його позицію. Звинувачувати Карпати у тому, що ми його не віддали Руху... Гуцуляк – не огірок, щоб його кудись віддавати", – сказав Ящишин в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, нещодавно Гуцуляк перебрався у Десну з Карпат, кольори яких захищав останні 2 роки. Його контракт з чернігівським клубом розрахований на 3 роки.

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Трансфери Десна Десна Рух Рух Трансфери чемпіонату України Ростислав Ящишин Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Карпати Карпати
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