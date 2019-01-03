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Гусєва не буде у Ниві Т – команду очолить екс-тренер Калуша

15:08 122 Читать на русском
Гусєва не буде у Ниві Т – команду очолить екс-тренер Калуша
Олег Гусєв / Футбол 24

Тернопільська Нива незабаром призначить нового головного тренера.

Ним стане екс-наставник Калуша Василь Малик, повідомляє Sportarena. Нагадаємо, що на посаду головного тренера Ниви із Тернополя претендували екс-гравець Динамо Олег Гусєв і колишній футболіст Шахтаря Юрій Вірт.

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50-річний Малик, який покинув Калуш наприкінці листопада, відомий також своєю роботою у Скалі. Зараз Ниву очолює старший тренер Олександр Стахів.

До слова, Нива Т посідає 7 сходинку в турнірній таблиці Другої ліги.

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Теги
Олег Гусєв Олег Гусєв Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга Василь Малик Василь Малик Юрій Вірт Юрій Вірт
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