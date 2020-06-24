Гусєв зізнався, що завадило збірній України вийти на чемпіонат світу після феєричної перемоги над Францією

Колишній півзахисник Динамо та збірної України пригадав протистояння з Францією у плей-офф до чемпіонату світу-2014.

"У французів, звичайно, тоді ще тільки створювалася та команда, яка потім, у 2018-му, стане чемпіоном світу, але зустрічі з ними можна було і уникнути. Втім, у нашої команди в той час був хороший настрій. Ми були впевнені в собі, і вдома обіграли "триколірних" з рахунком 2:0. Мабуть, це був один з найкращих поєдинків в історії збірної України.

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Але нас, вважаю, підвела вся та ейфорія, яка панувала після перемоги. Всі, серед них і футболісти, завчасно повірили в успіх. Приїхали в Париж – а там... Я сидів на лаві запасних, і мені складно передати словами, як господарі почали цей матч на переповненому стадіоні. З перших хвилин вони так побігли, що лише п'яти виблискували! Коли виходив на заміну, було вже 0:2, і ми грали вдесятьох. Але надія вмирала останньою.

Думав, може, проведемо якусь контратаку, заробимо якийсь стандарт. Не вийшло. Я, звичайно, тоді не замислювався про те, що це був мій останній шанс поїхати ще на один чемпіонат світу, але вийшло саме так", – розповів Гусєв Команда №1.

Нагадаємо, після домашньої перемоги 2:0 підопічні Михайла Фоменка у Франції поступилися 0:3 і не поїхали до Бразилії на чемпіонат світу-2014.

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