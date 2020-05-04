Гусєв зізнався, що перед стартом відбору на ЧС-2006 атмосфера в збірній України не вселяла оптимізму

Колишній півзахисник в історії збірної України Олег Гусєв згадав початок тріумфального відбору на ЧС-2006

"У червні 2004 року в Парижі відзначали 100-річчя французького футболу і проводжали збірну на чемпіонат Європи. Французи там виступили не зовсім вдало, поступилися в чвертьфіналі грекам, але це було потім. Нас вони обіграли, хоча ми виглядали і непогано. Пропустили гол від Зінедіна Зідана на 89-й хвилині і поступилися з рахунком 0:1.

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Зате з Англією, в серпні, взагалі було без шансів – 0:3. Мене навіть футболка, виміняна у Ешлі Коула, тоді не сильно порадувала. До старту відбірного турніру на ЧС-2006 ми підходили без єдиної перемоги в шести спарингах і з двома забитими м'ячами.

Обстановка була напружена – оптимізму вона не вселяла. У нас ще й в Динамо далеко не все виходило. Програли Шахтарю в чемпіонаті, а потім – Трабзонспору в кваліфікації Ліги чемпіонів. Ми встигли виправити ситуацію і у нас вийшла досить яскрава осінь. Але тоді, в середині серпня, думки були інші", – цитує Гусєва Команда 1.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2006 команда Олега Блохіна виграла свою групу і кваліфікувалася у фінальний раунд турніру. На Мундіалі Україна змогла дістатися до чверьфіналу, де поступилася майбутнім переможцям – збірній Італії.

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