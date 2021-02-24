"Гармаш – класний хлопець взагалі. Чесний, відкритий. І такий футболіст, який не любить програвати. Так, його переклинює. Ну а що зробиш? У нього такий характер. Якщо він вирішив, то з прямої вже не зійде. Він упевнений, що він робить правильно. І це дуже гарна риса.

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Чи був момент, коли хотілося прибити Дениса? Коли грали з Партизаном, програючи після першого тайму 0:2, він в роздягальні не хотів слухати і чути. Хоча гра вдавалася, моменти. У плані структури гри та організації ми нічого не змінювали.

Кажу: "Денисе, все нормально". І він почав... Тоді Олег Гусєв взяв його і відвів у душову. Не знаю, про що вони говорили, але на другий тайм Гармаш вийшов зовсім інший. Ось тоді хотілося його при всій команді... Але я бачив, що не було сенсу влаштовувати скандал, тому що Денис був дуже заведений", – сказав Хацкевич в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич очолював Динамо з 2017-го по 2019-й роки і здобув з киянами два Суперкубки України.

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