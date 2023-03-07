Наприкінці 2021 року Гусєв розлучився з Марією, у шлюбі з якою перебував 8 років. До цього Олег був одружений зі ще однією блондинкою – Олесею.

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Нову обраницю колишнього гравця збірної України звуть Валерія. Саме дівчина розсекретила інформацію про весілля. Вона опублікувала спільне фото, де вона у білій сукні, а також доповнила опис свого профілю в Instagram – тепер вона Валерія Гусєва.

До слова, після першого шлюбу в 39-річного Олега Гусєва є син Олексій, який вже дебютував у складі першої команди Динамо в товариському матчі. Від другого шлюбу у нього є донька Олександра.

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