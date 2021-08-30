"Мені телефонували і пропонували увійти у тренерський штаб збірної України. Один із тих, хто запрошував – Олександр Шовковський. Імена інших людей я не можу назвати з особистих причин. З Олександром Петраковим я не говорив на цю тему.

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Зокрема, Шовковський сказав мені, що він входить в новий тренерський штаб в. о. тренера збірної України Олександра Петракова і запитував, чи я готовий приєднатися. Я відповів: "Якщо це потрібно країні, збірній, якщо мене відпустить Мірча Луческу, то я згоден". Після нашої розмови з Шовковським із Містером чи з керівництвом Динамо цю тему ми не обговорювали, але пропозиція дійсно була і я відповів, що готовий працювати на благо країни, якщо це буде потрібно.

При цьому, я уточнив, що маю чинний контракт із Динамо, є керівництво, головний тренер команди – якщо вони відпустять, то я із задоволенням увійду в тренерський штаб збірної України", – сказав Гусєв у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, напередодні УАФ презентувала тренерський штаб Олександра Петракова, до якого увійшли: Андрій Анненков, Олександр Шовковський, В'ячеслав Кернозенко, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.

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