Гусєв став на захист Михайличенка

Асистент головного тренера Динамо U-21 Олег Гусєв закликав вболівальників бути більш терплячими.

"Під час матчів збірної в Динамо тренувалися вісім людей, це не дуже добре. Гравцям потрібно більше часу проводити разом, працювати всією командою. Зараз це завдання стоїть перед футболістами. У ситуації, що склалася, потрібно бути більш сконцентрованими на виступах Динамо.

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Чому не вдавалось виграти в останніх матчах? Уся справа в психології. Не поділяю критики експертів. Потрібно дати час Олексію Михайличенку та всьому тренерському штабу. Зараз важливо обіграти Десну, відчути смак перемоги. Тоді й упевненість у силах повернеться. Упевнений, що у Динамо все буде добре.

Ліга Європи? Маємо виходити з першого місця. Суперники прохідні. Можна спокійно їх перемагати. У Динамо дуже високі шанси на вихід до наступного етапу турніру", – цитує Гусєва офіційний сайт Динамо.

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