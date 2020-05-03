Гусєв спрогнозував свій прощальний матч за Динамо

Екс-півзахисник "біло-синіх" Олег Гусєв поділився думками щодо можливості проведення останнього матчу у футболці київського клубу.

"Коли буде мій прощальний матч – питання не до мене, я не знаю. Останній мій матч на стадіоні Динамо вже був. А зібрати всіх друзів, або як там це робиться... На моїй пам'яті лише у Блохіна був прощальний матч у Динамо. Де він, а де я.

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Я не "парюсь" з цього приводу. Взагалі, все нормально. У мене ж був останній домашній матч, вболівальники провели, зробив коло пошани. У підтрибунному приміщенні потім навіть заплакав", – сказав Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Гусєв виступав за Динамо з 2003 по 2016 роки. Згодом, після піврічної паузи, підписав угоду з киянами ще на один сезон. Останній матч за "біло-синіх" Олег провів 19 травня 2018 року проти донецького Шахтаря, в якому Динамо перемогло з рахунком 2:1. Олег вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Миколу Шапаренка.

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