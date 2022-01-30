"Якби мені раніше сказали, що я буду у тренерському штабі Динамо, то я б повірив, адже було прагнення туди потрапити. Щодо того, що Містер прийде і буде моїм наставником, то ще два роки тому це здавалося чимось фантастичним.

Рамірес отримав серйозний штраф за відсутність на першому зборі Динамо

Дербі з Шахтарем відійшло на другий план. Луческу став моїм начальником. З першого дня, коли він прийшов, сказав: "Забули все, що було. Ми зараз будуємо нову команду і треба всім сконцентруватись на результатах тут і зараз". Як показав перший рік, у нас це вийшло. Спасибі йому, що він ухвалив таке складне рішення і команда, я вважаю, вийшла на новий рівень", – сказав Гусєв у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, легендарний півзахисник Динамо увійшов до тренерського штабу Луческу одразу після прибуття румунського спеціаліста до Києва у липні 2020 року.

Динамо проти головної європейської сенсації: Луческу впроваджує нові нюанси, плюси-мінуси і нещасний випадок