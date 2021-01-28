"Навчання розпочалося в січні. На початковому етапі працювали в мікрогрупах. Нам дали завдання в групах – скласти тренувальний план команди. Ми його повинні здати куратору групи. А з 1-го по 6-е лютого буде перша сесія, яка відбудеться в Туреччині. Поки все як у школі. Але перший клас – це завжди легко, далі буде складніше.

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Рішення я ухвалив давно. Ви ж розумієте, щоб отримати ліцензію PRO, потрібно спершу пройти ще три категорії – C, B, A. Оскільки я дійшов до категорії А, чому ж я повинен зупинятися... Я не звик звертати на півдорозі.

Сподіваюся, що ті знання, які я здобуду, проходячи навчання, допоможуть у моїй нинішній роботі. Чи підтримав Луческу моє рішення? Звичайно! А сесія буде проходити там же, де і збір нашої команди, і дати співпали. Навіть готелі розташовані поруч. Тож усе буду встигати", – розповів Гусєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, екс-гравець киян входить до тренерського штабу Мірчі Луческу. Окрім Гусєва, навчання на ліцензію Pro розпочали тренери Динамо U-19 Ігор Костюк і Олег Венглинський.

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