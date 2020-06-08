Гусєв розповів про рекордні преміальні у збірній України – команду тренував Маркевич

Колишній півзахисник збірної України Олег Гусєв пригадав цікаві деталі початку підготовки національної команди до домашнього Євро-2012.

"На самому початку підготовки до домашнього Євро-2012 збірну України, мабуть, вперше очолив наставник, який не мав відношення до Динамо. Зібрав нас Мирон Маркевич у Харкові. Такого раніше ніколи не було, але дискомфорту ми не відчували. Умови на базі Металіста були прекрасні. Там і почався наш шлях на Євро-2012.

"Я пам'ятаю сльози Шевченка": Гусєв – про фатальний матч, який поклав хрест на мрії збірної України про чемпіонат світу

На перший збір Маркевича я, до речі, міг і не приїхати. Майже півроку пропустив через травму. Взимку мені зробили в Бельгії артроскопію коліна, але потім з'ясувалося, що операція пройшла невдало. Довелося переробляти через два тижні. Тому навесні практично не грав.

В останньому турі чемпіонату України провів 45 хвилин в матчі з запорізьким Металургом, але виклик в збірну України все-таки отримав. У нас були заплановані три спаринги: з Литвою – в Харкові, з Румунією – у Львові, з Норвегією – в Осло. У всіх трьох поєдинках виходив в основному складі, і всі ці матчі ми виграли. Звичайно, у нас змінився тренувальний процес, тестів, як за Олега Блохіна, вже точно не було, іншою стала і тактика.

Обстановка була спокійна і сприятлива, було помітно, що Мирон Богданович придивляється до команди. Тоді в збірній був створений якийсь спеціальний фонд, і у нас були рекордні преміальні в спарингах за весь час мого виступу в національній команді. Але до перших матчів футболісти про них не знали, тому грали точно не за гроші", – цитує Гусєва Команда 1.

"За Лобановського хотілося йти в бій": першим заспівав Гімн у збірній України, здолав дідівщину і рибалив з Маркевичем