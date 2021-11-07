Колишній футболіст, а нині тренер Динамо Олег Гусєв офіційно став холостяком, повідомляє ТСН.

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У п'ятницю, 5 листопада, Печерський районний суд м. Києва розглянув справу без присутності учасників процесу. Рішення повино з'явитися в Єдиному державному реєстрі за кілька днів. Про розірвання стосунків вже екс-дружина Гусєва Марія натякала ще на початку вересня на своїй сторінці в Instagram.

"Все нескінченне кінець свій знаходить... У моєму житті завершився один етап, за який я дуже вдячна. Це все, що хотілося б сказати", – написала вона, додавши до тексту емодзі із розбитим серцем.

Нагадаємо, Марія та Олег одружились у травні 2013 року. У них залишилась донька Олександра. До цього Олег уже був одружений – від першого шлюбу у нього є син.

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